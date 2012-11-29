〔香港个股〕中石化明年原油加工量将同比增加6-7%--公司总裁

路透北京11月29日电---亚洲大型炼油企业中国石油化工股份有限公司(0386.HK)总裁王天普表示,预计公司明年的原油加工量将比今年增长6-7%,因政府预测中国明年石油需求将增长4%.

但他表示,由于预计原油加工量的增长速度将超过需求,中石化明年可能增加成品油的出口.他是在公司一个环保报告发布活动上对路透作上述表态的.

王天普称,公司今年对原油加工产量进行了限制,原因在于国内石油需求放缓,"明年我们的原油加工量料较今年增长6-7%,"他亦是公司副董事长.

王天普表示,中石化2013年新的原油加工能力增长将快于需求的增长.(完)