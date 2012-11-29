〔香港个股〕中石化明年原油加工量将同比增加6-7%--公司总裁

标题新闻：摩根士丹利预计美联储可能在3月升息后，今年年内再升息两次
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路透北京11月29日电---亚洲大型炼油企业中国石油化工股份有限公司(0386.HK)总裁王天普表示,预计公司明年的原油加工量将比今年增长6-7%,因政府预测中国明年石油需求将增长4%.
但他表示,由于预计原油加工量的增长速度将超过需求,中石化明年可能增加成品油的出口.他是在公司一个环保报告发布活动上对路透作上述表态的.
王天普称,公司今年对原油加工产量进行了限制,原因在于国内石油需求放缓,"明年我们的原油加工量料较今年增长6-7%,"他亦是公司副董事长.
王天普表示,中石化2013年新的原油加工能力增长将快于需求的增长.(完)
--编译 郑茵;审校 隋芬
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)