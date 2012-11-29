《基金行业焦点》A股长熊,海外投资者最受伤

路透上海11月29日电---据汤森路透数据,过去五年中国股市投资者中,海外投资者表现总体而言不及本土投资者.一些人士称中国股市类似一个赌场,而该数据凸显出海外投资者面临的挑战.

与此同时,中国政府正在加大力度吸引外资,来提高国内资本市场的深度和稳定性.政府在过去数月新发放了数十亿美元的新投资额度.

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)跟踪的只投资中国A股的24只海外投资基金,自2007年11月以来平均亏损61%,而中国同行的亏损幅度为40%.同期中国指标股指跌幅超过60%.

日兴资产管理公司(Nikko Asset Management)旗下的Nikko AM中国A股基金(China A Stock Fund)表现最差,亏损72%.

这些聚焦中国的基金表现也许不能展现全貌,因为大多数海外中国基金不进行公开披露,不过这些数据仍折射出合格境外机构投资者制度(QFII)给海外投资者带来的挫折.10年前,中国政府为吸引海外资金进入中国资本市场,推出了QFII.

总部位于上海的资产管理公司MegaTrust Investment创始人兼执行董事Charlie Chen称,在中国选股是很难的一件事.

其还表示,"你需要做大量的尽职调查,不仅是访问公司...还要例行地对高层进行面对面沟通,了解他们的想法."

**实地考察**

中国企业过去10年来爆出的一系列会计丑闻,严重打击了投资者信心.监管机构今年披露,在深圳上市的佛山照明(000541.SZ)隐匿了过去三年来同关联企业的交易情况.

咨奔商务咨询有限公司(Z-Ben Advisors)研究部门主管张浩川(Howhow Zhang)称,海外基金经理人在研究中国方面投资不够,从而限制了他们进行第一手且深度分析的能力.

相反,本土公募基金公司却拥有大量的投资分析团队,频繁到访企业进行实地调研,比如到工厂大门口数数有多少辆卡车.

这种调研方式很适合较小型的企业,也给本土基金公司提供了相较外资对手的优势:过去五年来,专注于中小型股的基金表现远远好于蓝筹股基金,而海外基金瞄准的主要目标恰好就是后者.

沪深300指数.CSI300过去五年大跌60%,而同期中小板综合指数.SZSME仅下跌9%.

张浩川说,"外资投资中国市场的配额很小,所以没有办法把太多的资源放到中国市场上来."

中国通常每次会批准1-2亿美元的投资额度给外国机构投资者,且单一QFII的总额度上限是10亿美元.

北京当局也一直在大幅提高QFII的投资额度,4月份曾新增整体QFII投资额度500亿美元,使得QFII机制的总投资额度升至800亿美元.10月份,监管机构曾创纪录的共批准28亿美元新配额.

尽管如此,海外资金在中国股票市场的投资规模仅占到总市值的1%.

外资基金亦面临在华投资限制和监管规则含糊不清的问题.他们无法投资流动性很高的银行间债券市场来分散投资组合,亦无法购买指数期货来对冲风险.他们还需要拨备资金来应对中国政府对QFII资本利得可能的征税举措,而本地投资者并不需要交这笔税.

"对QFII投资产品的范围设定限制,目前来说并不利于QFII机制的发展,"瑞士信贷大中华区股票主管Nicole Yuen说.

**大中华基金**

据理柏数据,在24支纯中国海外基金中,Eastspring China Dragon A Share Equity UH Class C在过去五年中损失最少,下滑41%;仅随其后的是损失43%的施罗德中国股票基金(Schroder China Equity Fund).

表现最糟的是Shenyin Wanguo-Aizawa China A-Share Fund No. 3和摩根士丹利中国A股基金,分别损失71%和63%.

这些结果没有将汇率因素纳入考量.

投资于中国大陆和海外上市中国股票的大中华区股票基金的表现同样惨淡.

据理柏数据,今年迄今这些基金中仅有32%的表现优于MSCI明晟中国指数.MSCICN,而过去五年中仅58%的基金表现优于大盘.

"别碰中国股票,"美国对冲基金经理Daniel McCovey表示,并以中国海外上市企业去年爆出的一系列会计丑闻为证.

购买中国股票这一高难度任务也令Anthony Bolton这样的明星基金经理颜面尽失,他掌管的富达中国特殊情况基金(Fidelity China Special Situations Fund)自2010年4月成立以来单位价值已累计跌近30%.

同期MSCI明晟中国指数下挫11.6%.

但外国投资者的痛苦却为中国资产经理创造了商业机会.

包括华夏基金和嘉实基金在内的中国一些大型基金管理公司最近几个月去海外游说外国投资者,希望让他们相信其需要本土机构的建议以在中国获得成功.

"我们可以提供许多服务,从展示研究报告、制作投资组合模型到成为资产经理,不一而足,"MegaTrust Investment的Charlie Chen称.

"你不能在险恶的中国股市中照搬西方模式."(完)