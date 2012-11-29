〔中国汽车〕长安汽车集团出售与标致合资企业股权给长安汽车--消息(更新版)

(新增更多细节)

* 长安汽车与标致雪铁龙的关系不变--高管

* 所售股权价值3.2亿美元--产权交易所

路透北京11月29日电---知悉情况的消息人士表示,中国长安汽车集团股份有限公司将把与标致雪铁龙(PEUP.PA)合资企业--长安标致雪铁龙汽车有限公司50%的股权出售给长安汽车股份有限公司(000625.SZ),交易价值20亿元人民币(3.2亿美元).

长安汽车集团一位高管称此举旨在精简业务,该集团与标致雪铁龙之间的关系维持不变.

该交易的价值是在递交给重庆联合产权交易所的声明中披露的.

标致雪铁龙在中国的发言人表示,所有权转变将不会影响其运营.尚不能联系到长安汽车的媒体关系部门就此置评.

该合资公司由长安汽车集团股份有限公司和法国标致雪铁龙集团共同发起成立,注册资金40亿元,双方各占股本50%,于2011年11月成立,初期投资额84亿元,计划2013年正式投产.(完)