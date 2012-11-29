〔标题新闻〕柯达接受债券持有人8.3亿美元融资并将取代之前方案,计划明年上半年走出破产

更新版 1-台湾货币市场：提存期底短率持稳低档，关注明日一年期定存单标售

* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资