〔中国货币市场〕七天回购利率趋稳,月末将至机构出钱意愿稍有减弱(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月29日电---中国银行间市场周四早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天品种趋稳,未延续昨日的涨势,隔夜利率也基本稳定.资金面依旧保持基本平衡,不过月末将至,机构的出钱意愿稍有减弱.

交易员并指出,公开市场逆回购操作量整体仍呈下滑趋势,不过财政存款也在不断投放,两者相抵,资金面短期内仍有望维持稳定局面.

"整体上变化不大,我们今天因为多钱,所以在出(资金),不过今天没什么人来问我要不要(借)钱,不像资金很宽松的时候总有人来问."华东一银行交易员称.

她并表示,今日公开市场仍为小幅净回笼,随着年末财政存款投放对资金面支持力度加大,央行亦有意适度降低目前较高的逆回购存量,不过逆回购减量幅度相当平缓,对流动性的冲击估计也比较有限.

中国人民银行公开市场今日共进行总额790亿元人民币的逆回购操作,其中七天期290亿元,14天期500亿元.据路透计算,央行公开市场本周净回笼400亿元.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3223 2.3262 -0.39

七天CN7DRP=CFXS 3.3338 3.3554 -2.16

14天CN14DRP=CFXS 3.4276 3.3609 +6.67

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.9000 2.3900 +251.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9600 2.7000 +26.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0100 2.9000 +11.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3500 2.3600 -1.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3500 3.3800 -3.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4200 3.3600 +6.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3148 2.3150 -0.02

七天SHICNYSWD= 3.3408 3.3617 -2.09

三个月SHICNY3MD= 3.8210 3.8140 +0.70

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