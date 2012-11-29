〔中国汇市〕中间价续跌拉低人民币汇价,但涨停行情未变

* 人民币早盘微跌,但续封涨停

* 中间价连续第二天回软

* 10月央行口径外汇占款保持低位

路透北京11月29日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘继续涨停行情,但中间价连续第二天回软,令成交价格较上日微幅下降,这在净结汇压力较大的情况下,进一步抑制接盘意愿,成交保持清淡.

从人民币兑美元即期成交记录来看,早盘9:30开盘后半小时内,仅达成了四笔交易.交易员也表示,市况近几天一直保持清淡,尤其是今天在隔夜美元指数.DXY收跌的情况下,人民币中间价不升反降,令成交更显稀少.

"情况这几天都没变,(人民币)一直涨停嘛,没什么可以评论的了!"上海一股份制银行交易员说.

北京时间12:34,人民币兑美元即期报6.2281元,上日收报6.2273元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2910元,上日中间价为6.2902元.

上述交易员并称,银行一方面期待央行入市干预,一方面又看到上月央行外汇占款数字很小,感到无法捉摸央行的思路.

她表示,据了解,包括四大行在内的银行结汇头寸都很多,但人民币涨停以来,央行的干预迹象几寥寥可数.

"央行想不想干预我们真不清楚,看中间价变化也看不出来(央行的思路),"她说.

中国央行公布的10月份货币当局资产负债表显示,当月央行口径外汇占款余额为23万亿5,307.85亿元人民币,较上月净增10.84亿元,在全口径外汇占款216亿元中占比仅为5%.今年前10个月央行口径外汇占款累计仅2,919.12亿元,较去年同期26,193.44亿元大幅减少88.9%.[ID:nSB2120543]

东京汇市欧元兑美元EUR=报1.2952美元,仍高于周三低点1.2880,受助于美国财政悬崖重现乐观情绪,令风险偏好改善.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3249/24,上日尾盘为6.3260.

北京时间12:34,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2170/10元,上一交易日尾盘报6.2238元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>