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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 12:57 BJT

〔澳新汇市〕澳元在澳洲资本支出数据公布后走势低迷,新西兰元持稳

路透惠灵顿/悉尼11月29日电---澳元兑美元周四走势低迷,因澳洲企业削减支出计划导致市场愈加押注降息.新西兰企业信心有所改善,新西兰元守住了阵地.

澳元/美元AUD=D4从早盘的1.0474跌至1.0462美元,不过仍接近周二所及两个月高位1.0491美元.

从技术面看,澳元/美元当前支撑位在1.0425附近,在1.0490/1.0500附近存在强劲阻力,令汇价处于近期波动的区间.

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