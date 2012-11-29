《外汇专栏》美元将在美国财政悬崖的阴影下焕发避险魅力

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 洪曦

路透伦敦11月28日电---随着美国政府削减支出与增税日期的接近,投资者或需把目光再次投向美元所能提供的市场深度和流动性.

眼下来看,美国将有规模约6,000亿美元的增税和减支举措从明年1月2日起生效,即所谓的"财政悬崖",将对美国经济构成拖累.

然而,民主党与共和党的财政悬崖谈判令人焦虑的机率,在最近几天却只是有增无减.共和党在众议院占到多数席位.

奥巴马总统周二发动公众关系攻势,为他向美国富人增税的呼吁争取更多支持.这种做法已经盖过他与众议院议长贝纳周末所进行的讨论.

奥巴马此一寻求公众支持之举,将使共和党人对增税的反对立场越发牢固.

参议院民主党领袖里德周二则表示,他对国会最终达成协议以避免财政悬崖仍感到乐观.

"我不认为共和党人会愿意看到美国跌落悬崖."里德称,把作出让步的责任推回到共和党身上.

避免财政悬崖的努力越是受到两党政治分歧阻挠,投资者就越会感到不安.

财政悬崖忧虑或许能帮助解释,虽然欧元区和国际货币基金组织(IMF)达成救助希腊的协议,但美元兑欧元EUR=和日圆兑欧元EURJPY=R自周一以来仍然走强.

鉴于日本自身的经济问题,日圆能否保持强势尚不得而知.

但随着华府党派分歧再度浮出水面,美元计价资产的避险魅力料会上升.(完)