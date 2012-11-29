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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 13:01 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升向110美元,关注中东紧张局势及美国预算谈判

路透新加坡11月29日电---布兰特原油期货周四升向每桶110美元,因美国国会议员们似乎更加接近就"财政悬崖"达成协议,而且中东紧张局势进一步恶化,但投资者仍对明年的石油需求前景持谨慎态度.

亚洲股市周四上涨,跟随隔夜美国和欧洲股市涨势,因美国预算谈判有望达成协议,总统奥巴马也称希望在圣诞节前结束磋商,令市场信心改善.

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