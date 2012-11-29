〔中国房地产〕上海仍是亚太房地产投资热土,但吸引力在下降--报告

路透上海11月29日电---由城市土地学会(ULI)和普华永道共同发布的2013亚太房地产市场报告显示,上海位列明年亚太地区房地产投资前景排行榜第二位,仍是境外投资中国房地产市场的热土;但上海对投资者的吸引力正在下降,因房价相对较高等.

这是自2007年以来第七次发布的亚太区域房地产市场预测报告,报告内容基于发布方对400多位行业精英的采访和调查结果.

该报告指出,上海的写字楼和零售物业仍是境外资金投资中国房地产市场的主要领域,因为上海相对友好的商业环境,日益增加的机构投资级物业以及历史上一贯良好的业绩记录.不过上海房价高回报低、市场相对饱和、监管机构对外资的开放条件日益严格,上海正在失去对投资者的部分吸引力,短期内上海发生的投资活动预计会相对平静.

报告还显示,除京沪广深之外的中国二线大城市,无论是工业地产和公寓住宅,还是办公楼和零售物业,四个领域的投资前景均位于亚太区20多个城市的前三位.接近一半的受访者推荐在中国二线大城市购买工业与物流物业,反映出沿海工厂内迁带来对优质物流设施的需求.

就整体亚太市场而言,亚太区内的投资者更看好本地市场.

该报告作者科林.戈络维表示,由于亚太区域房地产市场的低回报率以及充裕的资本供给,许多亚太区外的投资者认为投资机会不大,而亚太区内投资者却因为区域经济高成长,认为房产价格合理,宁愿接受较高的租金.这就导致短期内亚太区房地产市场由本地区内的投资者驱动.

他并指出,亚洲投资者为了提高回报率,将冲向风险相对高一些的前沿市场,例如印尼、菲律宾、越南甚至蒙古的房地产市场.

报告显示,明年房地产市场投资前景排名中,印尼的雅加达由今年的11位窜升至第一位,马来西亚吉隆坡由17位升至第五位;而中国大城市中,北京、广州和深圳分别排名第七位、第15位和第16位,排名均较上年有所下降.(完)