〔澳洲股市〕升至三周高位,银行类股及力拓领涨

路透墨尔本11月29日电---澳洲股市周四升0.7%至三周高点,受银行股及力拓(RIO.AX)升势提振,此前力拓对中国前景表示乐观并誓言削减成本. 力拓升0.9%,此前该公司对中国经济成长表示谨慎乐观,计划到2014年底削减逾50亿美元的经营和支持成本.[ID:nSB2120007] 据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数升30点至4,477.7点,为11月8日以来最高收位.(完) --编译 石冠兰;审校 隋芬