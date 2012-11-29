〔全球金属〕LME执行长:中国限制企业在海外平台交易碍其中国业务发展

路透上海11月28日电---伦敦金属交易所(LME)执行长Martin Abbott周三表示,中国对于获准在海外交易平台上交易的企业数量设限,将抑制LME在中国全面展开业务.

LME是全球最大金属交易所,香港交易所(0388.HK)拟以22亿美元将其收购,目前处于交易的最后阶段.LME希望通过该交易可以与中国更轻易地做生意.中国是全球最大金属消费国.

逾30家中国国企被允许在海外交易平台交易,过去几年中国一些民间企业通过香港实体增加了交易活动.

"最明显的限制是,有权在海外交易平台交易工业实体有限,"Abbott在上海举行的金属导报(Metal Bulletin)会议上称.

Abbott称,LME乐于将其监管的仓库网络扩张到中国,多年来LME经常与中国证监会进行联系.

Abbott补充称,香港交易所尚未承诺LME何时将被允许在中国开设第一家自己监管的仓库.(完)