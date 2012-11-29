〔全球金属〕LME执行长:中国限制企业在海外平台交易碍其中国业务发展

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月28日电---伦敦金属交易所(LME)执行长Martin Abbott周三表示,中国对于获准在海外交易平台上交易的企业数量设限,将抑制LME在中国全面展开业务.
LME是全球最大金属交易所,香港交易所(0388.HK)拟以22亿美元将其收购,目前处于交易的最后阶段.LME希望通过该交易可以与中国更轻易地做生意.中国是全球最大金属消费国.
逾30家中国国企被允许在海外交易平台交易,过去几年中国一些民间企业通过香港实体增加了交易活动.
"最明显的限制是,有权在海外交易平台交易工业实体有限,"Abbott在上海举行的金属导报(Metal Bulletin)会议上称.
Abbott称,LME乐于将其监管的仓库网络扩张到中国,多年来LME经常与中国证监会进行联系.
Abbott补充称,香港交易所尚未承诺LME何时将被允许在中国开设第一家自己监管的仓库.(完)
--编译 于春红;审校 李春喜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。