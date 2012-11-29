〔日本政治〕民调显示自民党将在日本选举中胜出

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月29日电---《日本经济新闻》周四发布的民调显示，12月16日国会下议院选举在即，在野党自民党保持明显优势，日本维新会（Japan Restoration Party）支持率排名第二，执政党民主党排名第三。
调查显示，23%的受访者支持自民党；刚组建不久的日本维新会支持率为15%，为该党在迄今民调中最高支持率。野田佳彦领导的民主党支持率则为13%。
此项调查与其他媒体调查结果相仿，意味着未来将有一段较为混乱的联合执政时期。无论哪个政党获胜，可能都必须寻求另一政党组成执政联盟，并且在上议院缺乏多数优势。（完）
--编译：李富强 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。