〔日本政治〕民调显示自民党将在日本选举中胜出

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月29日电---《日本经济新闻》周四发布的民调显示，12月16日国会下议院选举在即，在野党自民党保持明显优势，日本维新会（Japan Restoration Party）支持率排名第二，执政党民主党排名第三。

调查显示，23%的受访者支持自民党；刚组建不久的日本维新会支持率为15%，为该党在迄今民调中最高支持率。野田佳彦领导的民主党支持率则为13%。

此项调查与其他媒体调查结果相仿，意味着未来将有一段较为混乱的联合执政时期。无论哪个政党获胜，可能都必须寻求另一政党组成执政联盟，并且在上议院缺乏多数优势。（完）