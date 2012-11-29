《热点透视》中国股票估值低不等于有利可图

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 石冠兰

路透新加坡11月29日电---按照传统标准衡量的话,中国的股价足够吸引人,尤其是有迹象表明中国经济成长或在重新发力.但即便这样的经济反弹趋势持续下去,股票也一直不是公司成长的绝佳风向标.就算唱多中国的投资者也应该对看空中国的股市.

过去一年中国股市一直在下跌,以2013年预估获利计算,MSCI明晟中国股指中的140家公司的市盈率仅为九倍.这不仅是中国的历史低点,也低于巴西、德国、英国甚至受通缩困扰的日本.然而,中国今年国内生产总值(GDP)成长目标为7.5%,国际货币基金组织(IMF)预计明年经济成长将为8.2%.本月汇丰采购经理人指数重回扩张区间等反弹信号促使外国投资者重新涌向中国股市.

抛开中国经济反弹原因的争论不谈.那也许是对于大规模政府刺激举措的反应,这种刺激使投资过度进一步恶化,并促使信用盲目扩张.寄望经济反弹而买入股票的真正问题在于,中国股市早已无法作为分享经济成长的途径.过去10年,中国经济每年的增长率几乎高达10%,但沪综指的年平均增幅不过3.4%.

其中的原因有如下几个.谁可以购买股票是有限制的--外国人只能部分参与.公司治理与内幕交易则是更大的忧虑,尽管中国监管层在努力加以改善.但股市对于中国新增融资,即被称作"总体社会融资"的贡献率过去10年都限于2%左右的水平.债券的贡献率则从1%升至了15%左右.

而购买中国股市也有几分道理:如果监管层规定59家上市国企吐出其1,670亿美元现金,那么分红会增多.而且市场进一步向外国投资者开放会推高最大最具流动性个股的价格.但除非中国股市的特权阶层总能赚到钱的赌场形象得到改变,否则投资者仅凭低估值就判断有利可图的做法就是错误的.(完)