《国际主要央行公开市场操作一览》--11月29日

路透上海11月29日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/28 买入公债 45.68 11/30/2018 - 11/15/2020

11/28 买入公债 18.54 02/15/2036 - 11/15/2042

11/27 买入公债 18.97 02/15/2023 - 02/15/2031

11/26 买入公债 18.55 02/15/2036 - 11/15/2042

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在11月14日-12月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约350亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

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《本周主要新闻》

--美联储褐皮书称,近几周美国经济以"谨慎的"步伐扩张,招聘增长步伐仍然温和.报告未能缓和对经济成长缓慢及失业率高企的忧虑.12个联储地区中,5个地区的受访厂家表示,忧虑2013年前景,部份是因为担忧日益迫近的因政府预算萎缩而出现的财政悬崖.[ID:nSB2119583]

--芝加哥联储总裁埃文斯称,美联储关注就业和通胀的双重职责符合美国国情,应允许央行对通胀先发制人.他并指出,将长期坚持2%的通胀目标,不会像1970年代那样出现通胀失控.[ID:nSB2118435]埃文斯还呼吁联储释出更多货币刺激举措,称利率应维持在近零水准直至失业率至少降至6.5%.[ID:nSB2117983]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/28 七天期反向交易 32.33亿美元 0.68%(固定利率)

11/28 91天期反向交易 73.71 --

11/27 七天期反向交易 745.91 0.75%(固定利率)

11/27 七天期定期存款 -2,085.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--根据本周欧元区财长会议中的一份文件,欧元区各国央行可能会决定对持有的希腊债券展期,使各国政府2016年之前需要提供给希腊的贷款减少56亿欧元.文件指出,此举将使所需贷款金额从76亿欧元降至20亿欧元,这样一来,厌烦救助行动的欧元区各国议会就更有可能批准关于希腊的协议.[ID:nSB2119935]

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,欧洲央行的公债购买计划帮助恢复了市场对欧元区的信心.他并称,欧央行准备在必要时开始购买.其称:"鉴于信心回归与宣布OMT计划(债券购买计划)相关,我想令金融市场放心,我们准备好在需要的时候实行该计划."[ID:nSB2113785]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 38,700

上周三 39,280

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当期变化 -580

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明重申,单靠放宽货币政策无法抵御通缩,敦促政府采取财政改革措施并放松监管,以提振国内投资.但周一公布的日本央行10月30日会议记录显示,新任审议委员佐藤健裕提议在明年4月白川方明任期结束后,采取更加积极的货币宽松立场.[ID:nSB2115031]

--白川方明表示,央行将继续强力放宽货币政策.他认为近期日圆下跌并未缓和日本企业的痛楚,并强烈希望政府采取大胆举措提振日本经济增长潜力.[ID:nSB2115047]白川方明还呼吁日本政府继续致力于恢复国家的财政健康状况,并采取大胆放松管制等举措以刺激国内投资.[ID:nSB2114257]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,900亿台币存单,若相较存单到期金额3,042亿,存单发行余额增减142亿. [ID:nST0581193]

--台湾央行周二公布,当日共发行195.5亿台币存单,若相较存单到期金额70亿,存单发行余额增125.5亿.[ID:nST0580635]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,201.35亿台币存单,若相较存单到期金额3,316.4亿,存单发行余额减115.05亿.[ID:nST0580047](完)

--整理 边竞; 审校 康熙泽

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]