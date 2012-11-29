《希腊金融焦点》财长称债券回购计划是自愿的,但必须成功

路透雅典11月28日电---希腊财政部长史托纳拉斯周三表示,希腊债券回购计划将是自愿的,但务必成功.该计划是希腊救助协议的关键一环.

本周稍早国际金主达成一项协议,帮助希腊削减约400亿欧元债务.史托纳拉斯在此后首次出席的正式新闻发布会上称,债券买回计划将对债券持有人具有吸引力.

但他拒绝给出细节.

"回购必须成功.圆满完成是我们的爱国责任,对我国的信誉至关重要."

希腊必须在12月13日的截止期限前开展此计划,才能获得欧元区和国际货币基金组织(IMF)尚未发放的逾300亿欧元资金.

据部委官员,希腊可能从欧洲金融稳定机构(EFSF)支出100亿欧元左右,这将可回购约300亿欧元的债务,把债务规模减少约200亿欧元.

财政部一高层官员周三稍早对路透称,德意志银行DKBGn.DE将是这笔交易的主承销商,与经理行摩根士丹利(MS.N)进行合作.

但民间机构分析师质疑,此计划能否吸引到债权人足够的兴趣,以及其将如何融资.

自债券回购计划周二公布以来,希腊银行股暴跌超过15%,因市场担忧希腊银行业恐被迫参与不公平的交易,损及自身资本.

希腊的银行与退休基金持有近300亿欧元希腊债券,约占民间投资者手中未到期希腊债券的一半.

在3月希腊债务重组中,这些债券持有者已经损失了多半投资,必须得到抒困资金中的400多亿欧元注资.若吸引不到民间投资者供给其所需资金的十分之一左右,这些投资将被收归国有.

史托纳拉斯试图打消这些顾虑,称此次债券回购将在自愿基础上实施,而且就目前希腊债券较高的交易价格来看,回购对投资者还是比较划算的.

欧盟和IMF都曾表示,在评估回购结果之前,不会发放之前承诺给希腊的救助金.但他们也都没有说过评估的目标.

希腊公共债务管理局预计,将于下周初,可能最早于周一发出回购计划要约.

官员们曾表示,回购的目标价格是面值的35%左右.这对以"白菜价"买入希腊债券的对冲基金而言,可谓黄金投资机会.

一名希腊财政部官员称,对冲基金以极低价格买入并持有的希腊债券可能多达250亿欧元.

史托纳拉斯明确表示,希腊向贷款人兑现承诺,争取资金的道路非常艰难."这不是庆祝的时候,而是困难的开始.接下来数月,我们要面临兑现承诺的艰难工作."(完)