〔表格〕瑞士第三季实质GDP较上年同期增长1.4%,增幅大于预估

标题新闻：摩根士丹利预计美联储可能在3月升息后，今年年内再升息两次
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路透苏黎世11月29日电---瑞士联邦经济总局周四公布:
* 第三季实质GDP为较上年同期增长1.4%,市场预估为成长0.9%
* 第三季实质GDP较上季成长0.6%,预估为增长0.2%
* 第二季实质GDP修正为较上年同期增长0.3%,前值为增长0.5%
以下为详细数据:
第三季 第二季
GDP 较上季,实质 % 0.6 -0.1
GDP 较上年同期, 实质 % 1.4 0.3 (0.5)*
* 括号内为前值(完)
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--编译 侯向明;审校 戴素萍
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)