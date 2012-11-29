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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 14:57 BJT

〔表格〕瑞士第三季实质GDP较上年同期增长1.4%,增幅大于预估

路透苏黎世11月29日电---瑞士联邦经济总局周四公布:

* 第三季实质GDP为较上年同期增长1.4%,市场预估为成长0.9%

* 第三季实质GDP较上季成长0.6%,预估为增长0.2%

* 第二季实质GDP修正为较上年同期增长0.3%,前值为增长0.5%

以下为详细数据:

第三季 第二季

GDP 较上季,实质 % 0.6 -0.1

GDP 较上年同期, 实质 % 1.4 0.3 (0.5)*

* 括号内为前值(完)

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--编译 侯向明;审校 戴素萍

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