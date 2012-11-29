〔中国股市〕沪综指缩量收跌刷新近四年新低,券商股领跌大盘

路透北京11月29日电---中国股市沪综指周四连续第四个交易日下跌,并刷新近四年收盘新低,券商股午盘出现整体大跌再度对市场形成冲击.分析人士指出,经济形势及制度改革仍不明朗,料年内大盘整体仍将维持震荡下探趋势.

沪综指.SSEC收报1,963.488点,跌10.035点或0.51%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交亿331亿元人民币,上日为344亿元.

华西证券分析师毛胜表示,今日券商股领跌,因市场担忧网上开户和取消佣金下限的证券业改革若出台,短期将对券商盈利构成较大影响.同时,大盘股跌幅小,而中小市值股跌幅大的结构性分化表明,市场可能已进入下跌的第三个阶段,即题材股和强势股的补跌.