〔中国股市〕沪综指缩量收跌刷新近四年新低,券商股领跌大盘

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月29日电---中国股市沪综指周四连续第四个交易日下跌,并刷新近四年收盘新低,券商股午盘出现整体大跌再度对市场形成冲击.分析人士指出,经济形势及制度改革仍不明朗,料年内大盘整体仍将维持震荡下探趋势.
沪综指.SSEC收报1,963.488点,跌10.035点或0.51%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交亿331亿元人民币,上日为344亿元.
华西证券分析师毛胜表示,今日券商股领跌,因市场担忧网上开户和取消佣金下限的证券业改革若出台,短期将对券商盈利构成较大影响.同时,大盘股跌幅小,而中小市值股跌幅大的结构性分化表明,市场可能已进入下跌的第三个阶段,即题材股和强势股的补跌.
"只有等到强势股补跌和风险释放达到一定程度;经济方面政策和制度改革落实后市场才会真正企稳.预计年内整体趋势仍将震荡下探,1,850点为下一支撑点位."他称.
今日券商股跌幅居前,其中国金证券(600109.SS)跌停,报13.14元.上证180金融指数.SSE180FI亦收跌1.21%.
沪深300指数.CSI300收盘跌0.63%,报2,115.676点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,129.8 点,跌0.49%,成交量为368,110手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。