奥巴马将财政悬崖话题搬上Twitter

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月28日电---美国总统奥巴马周三将“财政悬崖”问题搬到了Twitter上，呼吁Twitter用户在发表2,000美元对他们来说意味着什么的留言时加上“#my2k”标签。
如果国会无法达成协议避免增税减支，2,000美元大概是一个四口人的中产家庭明年需要额外支付的税收。
奥巴马在周三的记者会上宣布了该Twitter标签。随后白宫官方Twitter账户的数百万粉丝以及民主党的很多支持者迅速转发，包括前美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)。“my2k”很快成为最热话题。
“#My2K意味着一年的食物、尚未偿还的学费贷款或一整月的儿童护理。2,000美元可以组建一个家庭，也可以拆散一个家庭。”Twitter用户Katrina Burchett写道。
美国众议院议长贝纳(John Boehner)和很多共和党议员开始分享事例，试图将未达成协议的责任推给民主党人。
“众议院的议员们今年夏天采取措施避免#fiscalcliff（财政悬崖）和#my2K税收增加。现在是@whitehouse（白宫）和@SenateDems（参议院民主党人）采取行动的时候了。”众议员Mike Turner写道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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