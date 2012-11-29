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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 15:18 BJT

〔韩国汇市〕韩元受美国避开财政悬崖的期望激励而收高,公债持平

路透首尔11月29日电---韩元兑美元KRW=周四在国内市场收涨,与国内股市同步上扬,对美国能达成协议避开财政悬崖的乐观情绪重燃,这激励市场.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,084.1,周三尾盘报1,086.5.

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