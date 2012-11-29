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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 15:14 BJT

〔日本债市〕指标公债收益率创九年半新低,但超长期券价格承压

路透东京11月29日电---日本指标公债价格周四微幅上涨,收益率(殖利率)降至九年半低点,尽管超长期券种滞后,因投资者持续预计日本央行有祭出更激进宽松举措的压力.

日本执政党料在12月16日大选时表现不佳.有望成为下任首相的主要反对党自民党领袖安倍晋三呼吁日本央行采取零利率甚至负利率政策等宽松举措.这导致长期券种产生卖压且收益率曲线趋陡.

目前10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下滑0.5个基点至0.710%,为2003年6月最低.

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