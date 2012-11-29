〔日本债市〕指标公债收益率创九年半新低,但超长期券价格承压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京11月29日电---日本指标公债价格周四微幅上涨,收益率(殖利率)降至九年半低点,尽管超长期券种滞后,因投资者持续预计日本央行有祭出更激进宽松举措的压力.
日本执政党料在12月16日大选时表现不佳.有望成为下任首相的主要反对党自民党领袖安倍晋三呼吁日本央行采取零利率甚至负利率政策等宽松举措.这导致长期券种产生卖压且收益率曲线趋陡.
目前10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下滑0.5个基点至0.710%,为2003年6月最低.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。