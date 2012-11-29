版本:
中国
债券 | 2012年 11月 29日 星期四 15:28 BJT

〔欧元债市〕德债期货下跌受累于股市上扬,关注意大利标债

路透伦敦11月29日电---德债期货周四下跌,因全球股市隔夜普遍上扬,投资者关注意大利2012年最后一次标债,以判断高收益率券种近期价格涨势是否将持续.

意大利财政部寻求发行至多60亿欧元五年期及10年期公债,若标债顺利则距离其2012年借款目标4,600-4,650亿欧元就不远了.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐