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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 15:25 BJT

〔新兴汇市〕美国预算对话有望达成协议提振亚币,但干预风险抑制升幅

路透新加坡11月29日电---美国预算问题达成协议的希望重燃支撑多数新兴亚币,但地区货币面临外汇当局干预本币升势的威胁.

韩元KRW=KFTC受月末出口商需求提振上扬,但外汇当局疑似买入美元抑制了升势.

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