〔路透基点〕台湾日鼎水务筹办39.8亿台币贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,台湾日鼎水务在市场上筹办一笔39.8亿台币融资,以支持一项污水下水道工程.日鼎为台湾上市公司日胜生活科技(2547.TW)的全资子公司.
兆丰国际商业银行为统筹主办行兼簿记行.
这项融资案A部分为36亿台币15年定期贷款,B部分为3.80亿台币五年期履约保证.
定期贷款的利率为较兆丰银行一年期定存利率加码175个基点.履约保证的年度费用为1%,每六个月支付.
以两种层级邀请银行参贷.承贷8亿台币或以上的银行,获得20个基点先付费用及统筹主办行头衔,承贷4-7.99亿台币者,获得10个基点费用及共同主办行头衔.
A部分宽限期3.5年,分24期,每半年不等额偿还.
财务约束条件包括2013-19年债务比率不高于230%,2020-2023年不高于200%,2024-2027年不高于150%,利息覆息比率不低于1.2倍.
日鼎水务于今年8月成立.
日胜生活科技4月签署一项250亿台币四年定期贷款,以支应新北市板桥浮洲合宜住宅开发案.这项贷款的利率为一年期邮政储金利率或经建会中长期资金运用利率加码175个基点,最高费用35个基点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。