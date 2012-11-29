〔路透基点〕台湾日鼎水务筹办39.8亿台币贷款--RLPC

路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,台湾日鼎水务在市场上筹办一笔39.8亿台币融资,以支持一项污水下水道工程.日鼎为台湾上市公司日胜生活科技(2547.TW)的全资子公司.

兆丰国际商业银行为统筹主办行兼簿记行.

这项融资案A部分为36亿台币15年定期贷款,B部分为3.80亿台币五年期履约保证.

定期贷款的利率为较兆丰银行一年期定存利率加码175个基点.履约保证的年度费用为1%,每六个月支付.

以两种层级邀请银行参贷.承贷8亿台币或以上的银行,获得20个基点先付费用及统筹主办行头衔,承贷4-7.99亿台币者,获得10个基点费用及共同主办行头衔.

A部分宽限期3.5年,分24期,每半年不等额偿还.

财务约束条件包括2013-19年债务比率不高于230%,2020-2023年不高于200%,2024-2027年不高于150%,利息覆息比率不低于1.2倍.

日鼎水务于今年8月成立.

日胜生活科技4月签署一项250亿台币四年定期贷款,以支应新北市板桥浮洲合宜住宅开发案.这项贷款的利率为一年期邮政储金利率或经建会中长期资金运用利率加码175个基点,最高费用35个基点.(完)