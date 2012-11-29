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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 15:37 BJT

〔金属期市〕LME期铜小涨,美国避开财政悬崖的期望支撑市场

路透新加坡11月29日电---伦敦期铜周四小涨,此前一位美国资深议员对该国将避开财政危机表达信心,但有关中国经济增长复苏的忧虑将令人气承压.

0720GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.35%,至每吨7,792美元.期铜价格周三下跌0.5%.

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