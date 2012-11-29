〔中国债市〕国债走势现分化,收益率短涨长跌曲线趋平坦

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月29日电---中国银行间债市周四现券整体仍无方向感,不过国债走势较为波动,短端收益率走高而长端小跌,收益率曲线趋向平坦.
交易员指出,最近长债走势偏弱,收益率小幅上行后配置需求的关注度有所增加;而月底临近,机构对流动性预期稍显谨慎,压制了短期国债的表现.
"这两天短券收益率都在上点,应该是资金预期的原因,实际上也没怎么紧,"北京一银行交易员称.
银行间资金市场周四质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天品种趋稳,未延续昨日的涨势,隔夜利率也基本稳定.资金面依旧保持基本平衡,不过月末将至,机构的出钱意愿稍有减弱.[ID:nSB2120641]
上海一外资银行则谈到,近期宏观数据都显示经济正出现回暖,但股市持续走弱又预示市场对经济中长期走势依旧疑虑重重,债市短期虽不会太乐观,但继续调整的空间也很有限.
中国股市沪综指周四连续第四个交易日下跌,并刷新近四年收盘新低,券商股午盘出现整体大跌再度对市场形成冲击.分析人士指出,经济形势及制度改革仍不明朗,料年内大盘整体仍将维持震荡下探趋势.[.SSCN]
剩余期限约9.74年的固息国债120015券最新成交收益率CN120015=CFXS为3.52%,上日尾盘为3.54%.剩余期限约0.88年的固息国债120019券最新成交收益率CN120019=CFXS为2.87%,上日尾盘为2.83%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.3237 3.3353
上日 2.3262 3.3554
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9330/2.8740
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8860/2.8190
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3500/3.2830(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。