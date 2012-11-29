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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 16:15 BJT

〔全球金市〕金价在上日重挫后持稳,投资者关注美国财政磋商

路透新加坡11月29日电---金价周四持稳,陷于窄幅区间交投,上日创下近四周来最大单日跌幅,投资者紧张关注美国避免财政危机的最后期限日益迫近. 虽然金价过去一周未能突破每盎司1,750美元处的强阻力位,并且周三一度低见1,705.64美元,但普遍看涨情绪依然完好,正如上市交易基金(ETF)升至纪录高位所示.

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