〔中国债市〕利率互换小升,关注资金成本波动对短端指引

路透北京11月29日电---伴随中国货币市场七天期回购利率趋稳,人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>曲线周四稍有上移,幅度在1-2个基点(bp).交易人士指出,经过前期震荡攀升,IRS已经居于相对高位,未来止盈盘或不断溢出,将限制曲线持续走升空间.

他们并认为,在年内财政存款陆续投放的扶持下,预期资金面将维持稳定,并推低七天期品种的资金价格,为IRS短端走低提供支撑.

"从下午看,(IRS)整条曲线比昨天有1-2个bp(基点)的上扬吧,陡峭度上没什么变化."上海一银行交易员称.

中国银行间市场周四质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天品种趋稳,未延续昨日的涨势,隔夜利率也基本稳定.资金面依旧保持基本平衡,不过月末将至,机构的出钱意愿稍有减弱.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.5340/3.6340 3.3442/3.4383 3.4333/3.5300 3.5717/3.6700 3.5625/3.8675

周三 3.5586/3.6586 3.3575/3.4492 3.4750/3.5717 3.6150/3.7117 3.5833/3.8817

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变动 -0.0246/-0.0246 -0.0133/-0.0109 -0.0417/-0.0417 -0.0433/-0.0417 -0.0208/-0.0142

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)