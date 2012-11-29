〔中港个股〕海通证券推出首只现金资管产品,加入保证金管理大战

路透上海11月29日电---中国A股市场持续低迷,国内券商纷纷将目光瞄向规模达数千亿元人民币的闲置证券保证金.国内最大券商之一的海通证券(600837.SS)(6837.HK)周四宣布,旗下资产管理公司近日推出首只现金管理产品--赢家系列日日赢产品,发行规模创下近期券商资管产品之最.

日日赢产品将签约客户的闲置保证金进行管理,每天收盘后闲钱自动归集并投资理财.目前主要投资于银行存款,经监管部门批准后,可投资于货币市场基金、短期债券、债券回购等低风险资产.

海通证券称,日日赢产品初期规模为22.5亿元,是近期发行规模最大的券商理财产品.该产品目前只在海通证券51家营业部试点推广,明年初将在海通证券全国200多家营业部开放参与,为海通证券400多万客户提供现金管理工具.

保证金现金管理是今年证监会主导的券商业务系列创新业务之一.此前,已有多家券商成立现金管理型券商集合理财产品,如信达证券的现金宝、国泰君安的现金管家产品、中信证券(600030.SS)(6030.HK)的现金增值产品、华泰证券(601688.SS)的紫金天天发产品、银河证券的水星1号等.本周三开始,申银万国和东方证券的保证金现金管理产品分别开始发行.

此前有国内媒体报导,112家券商中,国泰君安受托保证金规模最大,高达408亿元;紧随其后的有银河、海通、申万、中信等,保证金管理规模都达到300亿元以上.

其实,部分公募基金亦将产品创新方向瞄向股市保证金,例如汇添富基金近期计划发行国内首只场内T+0货币基金--汇添富收益快线基金,其销售目标之一亦是券商客户的保证金帐户.(完)