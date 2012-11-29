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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 17:09 BJT

〔表格〕德国11月经季节调整失业人口增加5,000人,增幅小于市场预期

路透柏林11月29日电---德国联邦劳工局周四公布:

* 德国11月经季节调整的失业人口增加5,000人,至293.9万人.

* 德国11月经季节调整的失业率为6.9%,10月也为6.9%.

* 德国11月未经调整的失业人口持稳于280万.

* 路透调查预估德国11月经季节调整的失业人口增加1.5万人.

以下为详细数据:

德国失业人口

12年11月 12年10月 11年11月

变化(人,经季节调整) +5,000 +19,000 -18,000

数量(百万人,经季节调整) 2.939 2.934 2.903

失业率(经季节调整%) 6.9 6.9 6.9

变化(人,未经季节调整) -2,000 -35,000 -23,000

数量(百万人,未经季节调整) 2.751 2.753 2.713

失业率(未经季节调整%) 6.5 6.5 6.1

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--编译 侯向明;审校 蔡美珍

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