〔表格〕德国11月经季节调整失业人口增加5,000人,增幅小于市场预期

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透柏林11月29日电---德国联邦劳工局周四公布:
* 德国11月经季节调整的失业人口增加5,000人,至293.9万人.
* 德国11月经季节调整的失业率为6.9%,10月也为6.9%.
* 德国11月未经调整的失业人口持稳于280万.
* 路透调查预估德国11月经季节调整的失业人口增加1.5万人.
以下为详细数据:
德国失业人口
12年11月 12年10月 11年11月
变化(人,经季节调整) +5,000 +19,000 -18,000
数量(百万人,经季节调整) 2.939 2.934 2.903
失业率(经季节调整%) 6.9 6.9 6.9
变化(人,未经季节调整) -2,000 -35,000 -23,000
数量(百万人,未经季节调整) 2.751 2.753 2.713
失业率(未经季节调整%) 6.5 6.5 6.1
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--编译 侯向明;审校 蔡美珍
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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