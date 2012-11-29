〔人民币衍生品〕部分银行正绕道超短期限远汇交易以避开即期涨停限制

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月29日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS本月以来深陷涨停僵局.由于即期市场人民币流动性几近枯竭,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1D(T+3)CNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.
市场人士指出,该行为是银行在自发寻找市场价格,同时也是压注于央行不会让中间价大幅升值,而保持人民币即期价格相对平稳.对于个别银行而言,由于突破了监管限制而形成更多美元头寸,也因此构成一定潜在风险;但整体而言因银行参与有限,料难形成趋势.
周四北京时间16:38时,1D美元/人民币远期报6.2030元,按今天即期波幅上限6.2281元计算,远期较即期成交的点数差达-251个点,远低于同期限掉期点数CNYSN=CFXS5.30点.这暗示虽然即期成交无法逾越1%的波幅上限,但市场供需价格较即期价格或仍有近0.4%的升值空间.
1D远期交易相当于即期(SPOT,即交易日后第二个营业日)+1天的远期品种,隐含了SPOT价格,是在期限上最为贴近即期,同时又无相对于中间价日间波动幅度的监管限制的品种,但仍进入银行综合头寸管理.
"这主要是因为衍生品市场没有涨停板限制,期限不长,流动性要好于即期.只要价格合适就有人做,买卖都有."上海一外资银行交易员表示.
交易员表示,这种交易方式也是在即期市场流动性枯竭情况下的无奈之举,受综合头寸管理意味着美元头寸若难平仓仍有可能爆仓(即触及头寸上限).从市况上看,近期该品种交易量明显放大,成交活跃很多,但从量看仍比不上即期.
"这样操作以后,如果没有人愿意在高位接美元,银行可能会亏钱.要是央行出手干预接美元,美元升值以后那大家都有得赚.如果它一直不干预,银行美元头寸出不去,越积越多,有银行会爆仓的."上海一股份制银行交易员表示.
不过也有交易员认为此举风险有限.北京一国有银行交易员称,银行受限于综合头寸上限,不会进行过多类似操作.这应该属于少数的投机行为,不会形成趋势性交易.
人民币兑美元即期CNY=CFXS周四继续"涨停"行情,但中间价连续第二天回软,令收盘价较上日微幅下降.在净结汇压力较大的情况下,中间价下跌进一步抑制了接盘意愿,成交保持清淡.[ID:nSB2121181]
中国央行公布的10月份货币当局资产负债表显示,当月央行口径外汇占款较上月净增10.84亿元,在全口径外汇占款216亿元中占比仅为5%.这进一步佐证央行基础货币投放思路,已由过去主要通过外汇占款,转换为逆回购的方式.[ID:nSB2120543](完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。