〔人民币衍生品〕部分银行正绕道超短期限远汇交易以避开即期涨停限制

路透北京11月29日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS本月以来深陷涨停僵局.由于即期市场人民币流动性几近枯竭,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1D(T+3)CNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.

市场人士指出,该行为是银行在自发寻找市场价格,同时也是压注于央行不会让中间价大幅升值,而保持人民币即期价格相对平稳.对于个别银行而言,由于突破了监管限制而形成更多美元头寸,也因此构成一定潜在风险;但整体而言因银行参与有限,料难形成趋势.

周四北京时间16:38时,1D美元/人民币远期报6.2030元,按今天即期波幅上限6.2281元计算,远期较即期成交的点数差达-251个点,远低于同期限掉期点数CNYSN=CFXS5.30点.这暗示虽然即期成交无法逾越1%的波幅上限,但市场供需价格较即期价格或仍有近0.4%的升值空间.

1D远期交易相当于即期(SPOT,即交易日后第二个营业日)+1天的远期品种,隐含了SPOT价格,是在期限上最为贴近即期,同时又无相对于中间价日间波动幅度的监管限制的品种,但仍进入银行综合头寸管理.

"这主要是因为衍生品市场没有涨停板限制,期限不长,流动性要好于即期.只要价格合适就有人做,买卖都有."上海一外资银行交易员表示.

交易员表示,这种交易方式也是在即期市场流动性枯竭情况下的无奈之举,受综合头寸管理意味着美元头寸若难平仓仍有可能爆仓(即触及头寸上限).从市况上看,近期该品种交易量明显放大,成交活跃很多,但从量看仍比不上即期.

"这样操作以后,如果没有人愿意在高位接美元,银行可能会亏钱.要是央行出手干预接美元,美元升值以后那大家都有得赚.如果它一直不干预,银行美元头寸出不去,越积越多,有银行会爆仓的."上海一股份制银行交易员表示.

不过也有交易员认为此举风险有限.北京一国有银行交易员称,银行受限于综合头寸上限,不会进行过多类似操作.这应该属于少数的投机行为,不会形成趋势性交易.

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四继续"涨停"行情,但中间价连续第二天回软,令收盘价较上日微幅下降.在净结汇压力较大的情况下,中间价下跌进一步抑制了接盘意愿,成交保持清淡.[ID:nSB2121181]

中国央行公布的10月份货币当局资产负债表显示,当月央行口径外汇占款较上月净增10.84亿元,在全口径外汇占款216亿元中占比仅为5%.这进一步佐证央行基础货币投放思路,已由过去主要通过外汇占款,转换为逆回购的方式.[ID:nSB2120543](完)