(重温稿)《中国新债预测》农发行五年债利率预测均值4.02%,略低于二级市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 农发行五年固息债
* 招标金额: 至多180亿元人民币
* 预测均值: 4.02%
* 预测区间: 4.00%-4.05%
* 招标时间: 周五(30日)10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商)
路透北京11月29日电---中国农业发展银行周五将招标发行五年固息金融债.路透调查显示,中长期利率债收益经过近期持续上探后,配置价值趋好;加之随着年底趋近,同类新债供应趋少,非市场化因素或利好本期新债结果,中标利率预测均值为4.02%,略低于二级市场水平.
"我们预计(利率)不会特别高.年底了,非市场化因素多一些,一些中小机构为了承销排名和(多)返手续费等,会多投些,"北京一国有大行交易员称,"这与配置价值、市场走势等并不相关."
另一承销商交易员亦认同非市场化因素在此次招标中将起的作用.他表示,其年内承销农发债总量似有不足,故有意在3.9%以上水平投标,以全额获取计划投标量,进而保有下一年的农发债承销资格.
若干承销机构人士向路透证实,本期新债已在占用农发行增发额度,年内其新债供给次数或仅在两期左右.
中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年固息政策金融债最新收益率报4.0272%,剩余期限为4.79年的农发固息金融债120417券最新报价CN120417=CFXM为4.10%/3.90%.
本期债券为农发行今年第18期金融债.具体条款如下:
第18期
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发行总量 至多180亿元
追加发行 不超过71.9亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 11月30日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月6日
发行期 11月30日-12月6日
上市日 12月12日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。