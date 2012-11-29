(重温稿)《中国新债预测》农发行五年债利率预测均值4.02%,略低于二级市场

* 招标品种: 农发行五年固息债

* 招标金额: 至多180亿元人民币

* 预测均值: 4.02%

* 预测区间: 4.00%-4.05%

* 招标时间: 周五(30日)10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

路透北京11月29日电---中国农业发展银行周五将招标发行五年固息金融债.路透调查显示,中长期利率债收益经过近期持续上探后,配置价值趋好;加之随着年底趋近,同类新债供应趋少,非市场化因素或利好本期新债结果,中标利率预测均值为4.02%,略低于二级市场水平.

"我们预计(利率)不会特别高.年底了,非市场化因素多一些,一些中小机构为了承销排名和(多)返手续费等,会多投些,"北京一国有大行交易员称,"这与配置价值、市场走势等并不相关."

另一承销商交易员亦认同非市场化因素在此次招标中将起的作用.他表示,其年内承销农发债总量似有不足,故有意在3.9%以上水平投标,以全额获取计划投标量,进而保有下一年的农发债承销资格.

若干承销机构人士向路透证实,本期新债已在占用农发行增发额度,年内其新债供给次数或仅在两期左右.

中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年固息政策金融债最新收益率报4.0272%,剩余期限为4.79年的农发固息金融债120417券最新报价CN120417=CFXM为4.10%/3.90%.

本期债券为农发行今年第18期金融债.具体条款如下:

第18期

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发行总量 至多180亿元

追加发行 不超过71.9亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 11月30日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月6日

发行期 11月30日-12月6日

上市日 12月12日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)