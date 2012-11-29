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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 17:44 BJT

〔中港股市〕港股四个交易日内首涨,内地股市四连跌

* 恒指升1%,国企指数上涨0.9%,沪深300指数跌0.6%

* A股券商遭受重创,因媒体报导称佣金或下调

* 周大福股价在中期业绩公布前跳涨

路透香港11月29日电---香港股市周四录得四个交易日中的首个涨幅,之前美国一位重要国会议员的讲话点燃了解决财政僵局的希望.不过成交疲弱,表示市场信心仍然脆弱.

中国内地股市连续第四日下跌,券商逆转早盘涨势收跌,因内地媒体报导称,主要券商可能下调佣金.

香港股市恒生指数.HSI收涨1%,至21,922.9点,扳回本周前三个交易日的跌幅.恒生国企指数.HSCE收高0.9%.

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