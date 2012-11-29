〔中港股市〕港股四个交易日内首涨,内地股市四连跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒指升1%,国企指数上涨0.9%,沪深300指数跌0.6%
* A股券商遭受重创,因媒体报导称佣金或下调
* 周大福股价在中期业绩公布前跳涨
路透香港11月29日电---香港股市周四录得四个交易日中的首个涨幅,之前美国一位重要国会议员的讲话点燃了解决财政僵局的希望.不过成交疲弱,表示市场信心仍然脆弱.
中国内地股市连续第四日下跌,券商逆转早盘涨势收跌,因内地媒体报导称,主要券商可能下调佣金.
香港股市恒生指数.HSI收涨1%,至21,922.9点,扳回本周前三个交易日的跌幅.恒生国企指数.HSCE收高0.9%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。