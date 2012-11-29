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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 17:41 BJT

〔表格〕英国10月M4货供额按年下降3.2%,降幅为1月以来最低

路透伦敦11月29日电---英国央行周四公布,英国10月M4货供额较前月增加0.2%,较上年同期减少3.2%,年降幅为1月以来最低.

货币供应量数据表格(%):

10月 9月

M4 较上月 0.2 0.2 (0.2)

M4 较上年同期 -3.2* -3.7 (-3.5)

* M4货供额按年降幅为2012年1月以来最小.

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--编译 田建华;审校 侯向明

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