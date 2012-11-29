〔表格〕英国10月M4货供额按年下降3.2%,降幅为1月以来最低

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透伦敦11月29日电---英国央行周四公布,英国10月M4货供额较前月增加0.2%,较上年同期减少3.2%,年降幅为1月以来最低.
货币供应量数据表格(%):
10月 9月
M4 较上月 0.2 0.2 (0.2)
M4 较上年同期 -3.2* -3.7 (-3.5)
* M4货供额按年降幅为2012年1月以来最小.
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--编译 田建华;审校 侯向明
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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