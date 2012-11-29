〔表格〕欧元区11月经济景气指数升至85.7,路透预估为84.2

路透布鲁塞尔11月29日电---欧盟执委会周四公布的欧元区11月经济景气调查报告显示:

* 欧元区11月经济景气指数升至85.7(路透预估为84.2),10月修正后为84.3

* 欧元区11月企业景气指数为负1.19(路透预估为负1.60),10月为负1.61