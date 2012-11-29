〔表格〕欧元区11月经济景气指数升至85.7,路透预估为84.2

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透布鲁塞尔11月29日电---欧盟执委会周四公布的欧元区11月经济景气调查报告显示:
* 欧元区11月经济景气指数升至85.7(路透预估为84.2),10月修正后为84.3
* 欧元区11月企业景气指数为负1.19(路透预估为负1.60),10月为负1.61
* 欧元区11月工业景气指数为负15.1,10月修正后为负18.3
* 欧元区11月服务业景气指数为负11.9,10月修正后为负12.1
* 欧元区11月消费者信心指数为负26.9,10月为负25.7
* 欧元区11月消费者通胀预期指数为25.9,10月为26.9
以下为调查结果概要:
欧元区:
11月 10月 9月
经济景气 85.7 84.3 85.2
-工业景气 -15.1 -18.3 -15.9
-服务业景气 -11.9 -12.1 -11.9
-消费者信心 -26.9 -25.7 -25.9
-零售贸易景气 -14.9 -17.4 -18.5
-建筑业景气 -35.5 -32.9 -31.7
-消费者通胀预期 25.9 26.9 28.1
-企业景气 -1.19 -1.61 -1.32 (完)
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--编译 艾茂林;审校 侯向明
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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