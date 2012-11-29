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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 18:07 BJT

〔表格〕欧元区11月经济景气指数升至85.7,路透预估为84.2

路透布鲁塞尔11月29日电---欧盟执委会周四公布的欧元区11月经济景气调查报告显示:

* 欧元区11月经济景气指数升至85.7(路透预估为84.2),10月修正后为84.3

* 欧元区11月企业景气指数为负1.19(路透预估为负1.60),10月为负1.61

* 欧元区11月工业景气指数为负15.1,10月修正后为负18.3

* 欧元区11月服务业景气指数为负11.9,10月修正后为负12.1

* 欧元区11月消费者信心指数为负26.9,10月为负25.7

* 欧元区11月消费者通胀预期指数为25.9,10月为26.9

以下为调查结果概要:

欧元区:

11月 10月 9月

经济景气 85.7 84.3 85.2

-工业景气 -15.1 -18.3 -15.9

-服务业景气 -11.9 -12.1 -11.9

-消费者信心 -26.9 -25.7 -25.9

-零售贸易景气 -14.9 -17.4 -18.5

-建筑业景气 -35.5 -32.9 -31.7

-消费者通胀预期 25.9 26.9 28.1

-企业景气 -1.19 -1.61 -1.32 (完)

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--编译 艾茂林;审校 侯向明

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