科威特或以欠缴政府费用为由禁止近10万人离境--媒体

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透科威特11月29日电---科威特国内报纸援引该国司法部高官Mohammad al-Duaij的说法报导称，科威特可能以欠缴政府费用为由，禁止近10万名本国居民离境。
《科威特时报》援引该官员的话称，科威特政府计划对使用政府服务或各类违法犯罪罚款征收近1,200万科威特第纳尔（4,260万美元）的费用，而上述政策属于该计划的一部分。
Mohammad al-Duaij称，从明年1月2日开始，政府会自动将欠费者记入黑名单。他还补充说，这项禁令将以法院命令形式实施，发出90天后生效。
他还称，这项禁令会在补交欠费或出于人道主义原因的情况下解除。《Daily al-Rai》报导称，这项禁令对本国及外国居民均适用。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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