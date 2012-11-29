印度马恒达欲借阿斯顿马丁走向全球

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透孟买11月29日电---跑车生产商阿斯顿·马丁(AstonMartin)或许看起来像个诱人的目标，似乎不太适合全球最大拖拉机制造商、印度公司马恒达(M&M)(MAHM.NS)，但阿斯顿·马丁将有助后者实现走向全球的长期愿景。
尽管作了种种努力，但马恒达在印度之外却很难拥有影响力。他们生产的吉普车和卡车在印度十分畅销。
美国一家银行驻孟买的并购负责人表示：“他希望借助这些知名品牌提高马恒达在国际市场的知名度。”
这里的“他”指的是马恒达集团主席阿南德·马恒达(Anand Mahindra)。他将这家多元化的企业打造成了一家价值150亿美元的印度巨擘，但却很难在海外复制其成功。
消息人士称，马恒达很可能购得阿斯顿·马丁50%的股权。
阿斯顿·马丁目前持有方科威特Investment Dar周日否认公司正对两家公司竞购阿斯顿·马丁50%股权的报价进行评估。此前有消息人士称，马恒达的报价高于意大利企业InvestIndustrial。
一名熟知内情的人表示，马恒达的报价不太可能超过4亿美元，该交易或最早在本周敲定。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。