印度马恒达欲借阿斯顿马丁走向全球

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买11月29日电---跑车生产商阿斯顿·马丁(AstonMartin)或许看起来像个诱人的目标，似乎不太适合全球最大拖拉机制造商、印度公司马恒达(M&M)(MAHM.NS)，但阿斯顿·马丁将有助后者实现走向全球的长期愿景。

尽管作了种种努力，但马恒达在印度之外却很难拥有影响力。他们生产的吉普车和卡车在印度十分畅销。

美国一家银行驻孟买的并购负责人表示：“他希望借助这些知名品牌提高马恒达在国际市场的知名度。”

这里的“他”指的是马恒达集团主席阿南德·马恒达(Anand Mahindra)。他将这家多元化的企业打造成了一家价值150亿美元的印度巨擘，但却很难在海外复制其成功。

消息人士称，马恒达很可能购得阿斯顿·马丁50%的股权。

阿斯顿·马丁目前持有方科威特Investment Dar周日否认公司正对两家公司竞购阿斯顿·马丁50%股权的报价进行评估。此前有消息人士称，马恒达的报价高于意大利企业InvestIndustrial。

一名熟知内情的人表示，马恒达的报价不太可能超过4亿美元，该交易或最早在本周敲定。（完）