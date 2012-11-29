〔中国金融〕非信贷融资作用更强大既可期待,亦很危险--中信银行行长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月29日电---中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)行长朱小黄周四称,中国目前非信贷融资的规模已经在发挥着比广义货币供应量(M2)更强大的作用.而这种作用既是可期待的,亦是非常危险的.
他在北京一论坛上表示,银行理财、信托理财的繁荣给中资银行业的风险观念带来考验.若一味追求利润最大化,最终将毁掉中国银行业.
"任何时候控制住全社会的财务杠杆、信贷杠杆和对收益的贪婪欲望,是控制系统性风险,确保安全的可靠之举."朱小黄说.
他指出,根据不完全统计,截至今年三季度末,中国带有杠杆性质的非信贷融资已经达到50-60万亿元人民币.其中,大概有资产支持的非信贷融资有23万亿,没有资产支持的接近40万亿.而同期的规模以上企业盈利为3.5万亿,债务是利润的逾20倍.
今年4月以来,不断有市场传言说监管层给四大行开会要求加大力度放贷,支持实体经济.但贷款规模却并未因此异动,经济却在三季度以后逐步企稳,显示来自表外和直接融资的支持正在发挥作用.10月数据即显示,尽管当月新增贷款创下13个月新低,但社会融资规模同比增幅仍不小,使得当前资金对实体经济的支持力度未减.[ID:nSB2095897]
在中共十八大期间的新闻会上,中国央行行长周小川曾表示,中国影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家所暴露出来的影子银行小得多,且多数都处在监管之下.银监会主席尚福林则称,银监会将立足实际情况,加强对影子银行的杠杆率、并表风险等的监管.[ID:nSB2095133](完)
--发稿 谢衡/张胜男; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。