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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 18:28 BJT

〔欧元债市〕意大利标售10年期公债收益率创下2010年11月来最低

路透米兰11月29日电---意大利10年期公债标售的收益率周四创下2010年11月来最低,周四的公债标售中出售了59.8亿欧元公债,计划出售规模在40-60亿欧元. (完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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