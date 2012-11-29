〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至两周低点,库存担忧主导市场

路透新加坡11月29日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至两周低点,连续第三个交易日扩大跌幅,由于投资者担心处于纪录高位的库存,疲弱人气主导市场.

交易商在关注将于周五公布的马来西亚11月棕榈油产品出口数据,数据料较前月小幅下滑.本月前25日的数据显示,出口下降不到2%.

尽管产出放缓,但若出口需求下滑,或仍导致马来西亚库存在11月小幅增加.

"市场仍承压.本月出口或下滑超过1.5%."马来西亚一外资商品经纪公司交易员称.

上述交易员还表示,"人们在问产出能否抵消出口影响,我想不太可能,库存还会大幅增长."

指标2月棕榈油合约FCPOc3收低0.3%,报每吨2,386马币(林吉特).盘中稍早合约价格跌至2,367马币,为11月14日以来最低.

总成交量为24,134口.(完)