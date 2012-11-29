〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至两周低点,库存担忧主导市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月29日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至两周低点,连续第三个交易日扩大跌幅,由于投资者担心处于纪录高位的库存,疲弱人气主导市场.
交易商在关注将于周五公布的马来西亚11月棕榈油产品出口数据,数据料较前月小幅下滑.本月前25日的数据显示,出口下降不到2%.
尽管产出放缓,但若出口需求下滑,或仍导致马来西亚库存在11月小幅增加.
"市场仍承压.本月出口或下滑超过1.5%."马来西亚一外资商品经纪公司交易员称.
上述交易员还表示,"人们在问产出能否抵消出口影响,我想不太可能,库存还会大幅增长."
指标2月棕榈油合约FCPOc3收低0.3%,报每吨2,386马币(林吉特).盘中稍早合约价格跌至2,367马币,为11月14日以来最低.
总成交量为24,134口.(完)
--编译 李春喜/田建华; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。