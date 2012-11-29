朝鲜任命金格植为人民武装力量部部长--韩国官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月29日电---韩国官员周四称，朝鲜领导人金正恩已任命金格植（Kim Kyok-sik）担任人民武装力量部部长。
这一任命标志着曾遭排挤的金格植重返军方要职。
韩国一位政府官员称：“调整人事是朝鲜国防委员会第一委员长金正恩进行忠诚度测试的举措之一。”
另一位韩国官员也证实称，韩国认为朝鲜已任命了新的人民武装力量部部长。由于还没有朝鲜的官方公告，无法对相关报导进行证实。
金格植被认为曾主导2010年朝韩延坪岛炮击事件，当时他担任朝鲜人民军第四军军长。
据专门追踪朝鲜高层人事的网站North Korea Leadership Watch称，金格植还曾任朝鲜驻叙利亚的联络官。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。