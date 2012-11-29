〔路透基点〕台光电子材料五年期贷款案规模增至15亿台币--RLPC

路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,台光电子材料股份有限公司(2383.TW)五年期贷款案规模已经从12.5亿台币增至15亿台币(5,200万美元).

牵头行和簿记行台新银行和台北富邦银行各自承贷2亿台币.台新银行还担任代理行.

六家银行参与分别承贷1.5亿台币,共享牵头行头衔.这六家银行是台湾银行、彰化银行、中国信托商业银行、华南商业银行、大众银行、元大商业银行.

远东国际商业银行和第一商业银行分别承贷1亿台币,担任协办行.

11月20日完成了文件签署.

一如此前报导,该贷款分为4.50亿台币A1部分、6亿台币A2部分和4.5亿台币B部分.A部分贷款均为定期贷款.B部分则为循环贷款.

A1部分贷款由土地、工厂和设备担保,利率为较二级市场商业票据利率加码80个基点.而无担保的A2和B部分贷款利率则为较二级市场商业票据利率加码90个基点.所有贷款部分的税前保底利率为1.6%.牵头行和协办行分别获得15个和10个基点的先付费用.

定期贷款部分有18个月的宽限期,将分八期每半年等额偿还,平均年限为3.25年.

如果A1和A2部分贷款动用比例少于60%,银行将获10个基点承诺费;B部分动用比例低于60%,承诺费为12.5个基点.

资金将用于再融资和营运资本.

财务约定条款包括:最低流动比率1倍、最高债务比率180%、最低利息覆盖比率四倍、最低有形净值50亿台币.

台光电子材料上次寻求贷款是在2010年6月,当时其完成10亿台币的五年期融资案,利率为较二级市场商业票据利率加码80-90个基点.(完)