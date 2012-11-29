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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 18:40 BJT

〔东南亚股市〕印尼股市反弹并收涨,泰国股市因基金买盘上扬

路透曼谷11月29日电---东南亚股市周四收高,印尼股市扳回稍早跌幅,因投资者买入可能因2013年薪资调涨计划而受益的水泥和消费类股.泰国股市则因机构买盘而连续第六天上涨.

印尼股市.JKSE收高0.3%,大型水泥制造商Semen Gresik(SMGR.JK)和消费品制造商PT Unilever Indonesia(UNVR.JK)各自上扬1%和1.9%,带动大盘走高.

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