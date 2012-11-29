〔中国黄金〕上海金交所下周一试运行银行间黄金询价业务,20家银行参与

路透北京11月29日电---中国上海黄金交易所周四公告称,将于下周一(12月3日)起试运行银行间黄金询价业务,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等20家中外资银行获准参与该业务.

公告并称,经上海金交所核准的市场参与者可通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行黄金交易,并通过上海金交所进行清算与交割.