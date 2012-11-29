〔中国黄金〕上海金交所下周一试运行银行间黄金询价业务,20家银行参与

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透北京11月29日电---中国上海黄金交易所周四公告称,将于下周一(12月3日)起试运行银行间黄金询价业务,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等20家中外资银行获准参与该业务.
公告并称,经上海金交所核准的市场参与者可通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行黄金交易,并通过上海金交所进行清算与交割.
首批准入机构名单包括工商银行、建设银行(601939.SS)(0939.HK)等16家中资银行和汇丰银行(中国)有限公司等四家外资银行.(完)
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--发稿 钟华; 审校 张喜良
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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