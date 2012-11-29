(重温稿)〔香港个股〕港交所配售约8亿美元新股,确保收购LME交易顺利完成

* 港交所寻求配售总值约8亿美元新股--销售文件

* 港交所收购LME计划获得英国监管机构批准

* 配售价较周四收市价折让4.6-7%

* 消息人士称,开售后约半小时录得满额

* 港交所今天股份沽空比例45%

记者 雷美珍

路透香港11月29日电---在收购伦敦金属交易所(LME)步入尾声之际,以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK),寻求配售总值约8亿美元新股,以确保交易顺利完成.

据路透周四获得的销售文件显示,港交所拟按每股116.1-119港元,配售新股筹资约8亿美元,部分款项将用于支付收购LME的费用.

就在配售开始前约15分钟,港交所公布其以22亿美元收购LME的计划,已经获得英国金融业管理局的批准,至此监管条件已达成.预计收购计划于12月6日或前后生效.

为降低收购LME融资支出,港交所此前已透过发行可换股债券筹资5亿美元,以减少银行借款比例.[ID:nSH0116049]

据两名消息人士对路透称,港交所在开始配售约半小时已经满额,反映投资者需求良好.不过,认购订单主要来自对冲基金,未见香港政府增持.

港交所的股权极度分散,香港政府作为主要股东,其持股比例只有5.88%.

其中一名消息人士并称,在配售开始之前,已接获对冲基金的意向订单,并占配售金额超过一半.

港交所今天沽空量亦见急增,沽空股份金额3.07亿港元,对比正股成交金额6.83亿港元的比例达45%,较近期沽空比例平均约20%明显上升.

新股配售价较港交所周四收市价124.8港元,折让4.6-7.0%.港交所今天收涨0.4%,大市恒生指数.HSI则涨0.99%.德意志银行(DBKGn.DE)和瑞银UBSN.VX负责是次配售安排.

港交所于今年6月成功抢下拥有135年历史的LME,以拓展其商品期货交易渠道,从现时专注于股票交易作多元化发展,此举也配合全球最大的金属买家--中国市场的发展.港交所此前曾预期,收购LME于完成后第三年起可为提升公司盈利作出贡献.(完)

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