(重温稿)〔香港汇市〕金管局向银行体系日内两度注资共58.13亿港元,遏港元强势

* 金管局日内两度向银行体系注资共58.13亿港元

* 银行体系结余在12月3日将升至1,897.92亿港元

路透香港11月29日电---据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)周四两度向银行体系注资共58.13亿港元,因港元兑美元HKD=汇价触及强方兑换保证.

由于资金涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧.自10月20日以来,金管局多次入市干预港元汇价,至今总共释出411.39亿港元(约53亿美元).这也是金管局2009年12月后重启干预.

本地时间19:24时,港元兑美元HKD=D2报7.7500/01,持平强方兑换保证水平7.75;在最近一次注资后,银行体系总结余在12月3日将上升至1,897.92亿港元.

市场人士指出,资金持续流入,部分原因可能是国际投资者需要买进港元以认购中国人保集团(1339.HK)的香港首次公开发售(IPO);此外,人民币继续走强,亦令港元资产变得吸引,因为不少本地企业的业务位于中国国内.

人保IPO于今天截止认购,据熟知情况的消息人士稍早对路透称,面向散户的公开招股部分已经获得15倍以上的认购额,因此公司决定启动回拨机制使公开招股比例由5%提高至7.5%.[ID:nSH0121351]而国际配售部分首日已录得足额认购,但未有最新数字.人保香港IPO筹资高至35.9亿美元,为本地两年来最大宗新股集资活动.

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四继续"涨停"行情,但中间价连续第二天回软,令收盘价较上日微幅下降.在净结汇压力较大的情况下,中间价下跌进一步抑制了接盘意愿,成交保持清淡.[ID:nSB2121181]

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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