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中国财经报道 | 2012年 11月 29日 星期四 22:01 BJT

〔投行观点〕巴克莱将邓白氏(D&B)目标价从80美元调升至85美元,评级为中性

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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