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市场报道 | 2012年 11月 29日 星期四 22:47 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,因寄望美国将达成协议从而免跌落"财政悬崖"

路透纽约11月29日电---美国股市周四开盘上涨,延续上日涨势,因预期华盛顿向达成财政协议迈进,将会避免美国经济滑入衰退.

道琼工业指数.DJI盘初升35.40点,或0.27%,至13,020.51点,标准普尔500指数.SPX升5.33点,或0.38%,至1,415.26点,Nasdaq指数.IXIC涨16.14点,或0.54%,至3,007.91点.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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