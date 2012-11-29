〔美国热股〕INFOBLOX第一财季业绩超越预期,股价早盘暴涨31%

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透11月29日电---美国网络自动化公司INFOBLOX INC (BLOX.N)公布,第一财季业绩超越分析师的预期,并预料第二财季业绩将超过预估.
INFOBLOX周四早盘暴涨31.54%,报18.35美元.(完)
--编译 肖群英;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透3月2日 - 美国股市周四开盘下跌，因在昨日创下纪录新高，道琼工业指数史上首次收在21,000点以上后，投资者稍作喘息。