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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 23:32 BJT

〔标题新闻〕OPEC国家11月份原油日产量下降至3,106万桶,为今年1月以来最低--路透调查

注:石油输出国组织(OPEC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MTB6Z]

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